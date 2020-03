Ein Wirrwarr an Massnahmen

Nun also auch das Baselbiet. Mit dem Entschluss aus Liestal, die Notlage einzuführen, manifestiert sich in der Nordwestschweiz ein unglaubliches Wirrwarr an Regelungen. Baselbieter Kitas bleiben geöffnet, im Stadtkanton sind sie geschlossen. Umgekehrt ist es nun im Fall der Läden, Bars und Restaurants.