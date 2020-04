Ein Volksbegehren mit viel Symbolik und wenig Wirkung Der Landrat diskutiert heute die umstrittene Initiative «zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes». Thomas Gubler

Die A 18 bei Muttenz gehört seit Jahresbeginn dem Bund. Roland Schmid

Dieses Volksbegehren hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. Im Mai 2015 reichte ein Komitee unter dem Präsidium des Wirtschaftskammer-Baselland-Direktors Christoph Buser die formulierte Gesetzesinitiative «zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes» mit 3235 gültigen Unterschriften bei der Landeskanzlei ein.

Die Initiative beauftragt den Regierungsrat und die kantonalen Behörden, «unverzüglich alle rechtlich und sachlich notwendigen Schritte» einzuleiten, um im Kanton das bestehende Hochleistungsstrassennetz bezüglich Kapazität und Funktionalität so zu entwickeln, dass eine möglichst rückstaufreie Aufnahme des Verkehrs gewährleistet ist. Zu diesem Zweck sollen Verhandlungen über eine Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen, insbesondere mit Basel-Stadt, aufgenommen werden. Vor allem aber hätten die kantonalen Behörden die nötigen Schritte einzuleiten, um beim Bund die Unterstützung des Ausbaus zu erwirken.Über die Aktivitäten hätte die Regierung mindestens halbjährlich Bericht zu erstatten.

Veränderte Ausgangslage

Das war, wie gesagt, im Jahr 2015. Mittlerweile hat sich einiges verändert. Insbesondere sind die beiden Hochleistungsstrassen A18 und A22 per 1. Januar an den Bund übergegangen. Das hat die Situation insofern grundlegend verändert, als dass das ursprüngliche Hauptziel eigentlich obsolet geworden ist. Was dem Bund gehört, über das kann der Kanton nicht verfügen. Weil indessen ein guter Verkehrsfluss auf den Hochleistungsstrassen Voraussetzung für die Erreichbarkeit im Kanton sei, empfiehlt die Regierung die Initiative gleichwohl zur Annahme – im Sinne eines Ziels sowie «um Erreichbarkeiten sicherzustellen und ungewollte Auswirkungen auf die kantonalen und kommunalen Strassennetze zu verhindern».

Die landrätliche Bau- und Planungskommission (BPK) folgt dem Antrag der Regierung und empfiehlt das Volksbegehren dem Ratsplenum, das heute Donnerstag Corona-bedingt im Congress Center der Messe Schweiz in Basel tagt, ebenfalls zur Annahme. Mit 7 zu 5 Stimmen fiel der Entscheid allerdings relativ knapp. Die Kommissionsmehrheit hält insbesondere eine übergeordnete Planung für den ganzen Kanton für erforderlich. Dabei betont sie die Wichtigkeit eines Zielbildes für das Hochleistungsstrassennetz. Gemäss Verwaltung hätte eine Annahme des Volksbegehrens keine finanziellen Folgen.

Für die Kommissionsminderheit dagegen ist die Initiative aufgrund des Übergangs von A18 und A22 an den Bund überholt. Den kantonalen Behörden könne auch ohne Initiative der Auftrag erteilt werden, sich beim Bund für die Hochleistungsstrassen einzusetzen.

Der Präsident der Bau- und Planungskommission, SP-Landrat Urs Kaufmann, erklärt gegenüber dieser Zeitung, «dass die Initiative neben dem Zielcharakter vor allem eine gewisse Symbolkraft aufweist». Darüber hinaus werde sie aber kaum viel bewirken. Andernfalls müsste der Kanton nämlich kräftig Geld in die Planung von Hochleistungsstrassen investieren.

Schädlich fürs Klima

Gar nichts übrig für die Initiative hat der VCS beider Basel. Sie sei gar klimaschädlich und stehe daher «angesichts der Klimakrise völlig quer in der Landschaft», so der VCS. Das Volksbegehren würde einzig bewirken, dass der Kanton Grundlagen für den Bau neuer Autobahnen erarbeiten müsse. Dieses Geld aber könne man besser «in die Förderung von innovativen und platzsparenden Mobilitätslösungen investieren», schreibt der VCS in seiner Medienmitteilung.