Ein Meister der «alten Schule»

Daniel Grunder war schon deutlich über fünfzig Jahre alt, als er beschloss, sich selbstständig zu machen. 2019 eröffnete er in Lausen im Baselbiet die «Old School Garage». Doch er ging gleich noch mit einer zweiten Firma an den Start: Die «Old School Academy» bietet Kurse in Selbstverteidigung, Schiesstraining und bald auch eine Ausbildung in Krav Maga an, einem israelischen Nahkampf- und Selbst­verteidigungssystem.