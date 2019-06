Ein Lama kommt selten allein

Auch die Exoten unter den hier beheimateten Tieren, die ­Lamas, sind schon wach. Neugierig recken sie ihre Hälse, als Daniela Tschaggelar das Gehege zu den Männchen der 21-köpfigen Herde aufschliesst. Für einen morgendlichen Fototermin mit der BaZ lassen sie sich jedoch nur mässig begeistern.

«Lamas sind Distanztiere, keine Kuscheltiere. Auch wenn ich auf sie zugehe, reagieren sie zunächst zurückhaltend», erklärt die 52-Jährige. Und tatsächlich: Kaum hat sich Tschaggelar einem Lama bis auf wenige Zentimeter genähert, schreckt es ­zurück und kehrt ihr sein Hinterteil zu. Charmant ist anders.

Es ist aber nicht so, dass die Lamas Angst vor Tschaggelar haben. Vielmehr mustern sie ihre Besitzerin aufmerksam, drehen dann den Kopf weg und staksen gemächlich davon. Als ob ihnen just in diesem Moment in den Sinn gekommen wäre, dass sie etwas Besseres zu tun haben.

Innert Kürze schafft es die ­Lama-Halterin jedoch, zwei ihrer Tiere zu erweichen. Sobald diese von ihrer Besitzerin aus dem Gehege geführt werden, kommen die anderen ebenfalls zum Gitter, um zu sehen, was mit den beiden passiert. Dabei haben sie diesen Lama-typischen und ziemlich ulkigen «Häh? Was ist los?»-Ausdruck im Gesicht.

Die Besitzerin schmunzelt: «Ja, Lamas sind extrem neugierig.» Spucken – ebenfalls ein Mythos um das kamelartige Tier aus den Anden – würden ihre Lamas jedoch höchst selten. «Das Spucken dient eigentlich der Kommunikation untereinander.»

Dafür hätten die Tiere ein ­ausgezeichnetes Gespür für ­Menschen. «Wenn ein Lama von einem Kind im Rollstuhl geführt wird, verhält es sich instinktiv folgsamer.» Tschaggelar bietet unter anderem Kurse für Kinder heilpädagogischer Schulen an.

Plötzlich steht alles still

Nach dem Fototermin bei den Männchen geht es weiter zum Weibchen-Gehege. Daniela Tschaggelar lockt die Stuten mithilfe eines Sacks voller Heu nach draussen. Die Faszination, die sie für die sogenannten Neuwelt­kamele hegt, entstand vor über zehn Jahren. «2003 war ich zu Besuch auf einem Lama-Hof in Südtirol», erzählt sie. Dort wurde sie Zeugin einer alten südamerikanischen Weisheit: Schaue niemals einem Lama zu tief in die Augen, denn du wirst dich darin verlieben.