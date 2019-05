Ein grosses Fest für die tot geglaubte Fledermaus

Nur an drei Orten in der Schweiz ist die Fledermausart Grosse Hufeisennase heute noch zu finden. Einer davon ist das Trottehuus in Wegenstetten. Die Art galt im Kanton Aargau ab 1986 als ausgestorben, wurde jedoch 1995 dort entdeckt. Morgen wird das schon lange leer stehende, ehemalige Bauernhaus offiziell zum «Flederhaus».