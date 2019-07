Ein bisschen wie bei Alice im Wunderland

Seit dem Jahr 2000 eröffnet die Familie Mathis auf ihrem Hof in Bottmingen jeweils im Juli ein Maislabyrinth. In dreiwöchiger Vorbereitungszeit entsteht ein Irrgarten, der in seinen Ecken und Plätzchen mit Grillstellen und Spielgeräten aufwartet. Ein wenig wie bei Alice im Wunderland.