Dornachs Präsident unter Beschuss

«I’m open for business. Reach out to me for consulting services.» Dieser Eintrag des Dornacher ­Gemeindepräsidenten Christian Schlatter auf der Netzwerk-Plattform Linkedin sorgt im Solothurner Dorf für Ärger. Schlatter vermittelt, er sei offen für Geschäfte und man solle ihn für ­Beratungsdienstleistungen kontaktieren. «Eine Nebenbeschäftigung eines vollamtlichen Gemeindepräsidenten ist aber bewilligungspflichtig», sagt sein Vize Daniel Müller.