Die Umweltsünde mit den Quellen

Pro Minute fliessen im oberen Baselbiet 160 Liter aus der Quelle, wie Buchenhorner sagt. Saisonale Aspekte wie Kälte oder Hitze spielen keine Rolle. Die Quelle ist so ergiebig, wie ein Schweizer Uhrwerk exakt ist. Ein Drittel muss aus dem karstigen Juragebirge gepumpt werden, der Rest der tief im Boden liegende Quelle findet selbstständig den Weg zur Erdoberfläche. «Es müsste schon während vieler Jahre nicht regnen, damit das Quellwasser versiegt», sagt Buchenhorner weiter.

Die Besitzverhältnisse sind unterschiedlich. Während einige Produzenten Besitzer ihrer Quellen sind, gehört der Mineralquelle Eptingen AG nur die Erschliessung der Quellfassung. Besitzer des Wassers ist der Kanton, die industrielle Nutzung erfolgt im Rahmen einer Art Pachtverhältnis. «Wir unterhalten die Infrastruktur und sind für die Investitionskosten verantwortlich», sagt Buchenhorner.

Starker Preisdruck

Die Preise seien vergleichsweise bescheiden. «Hier geht es dem Kanton nicht um Gewinnmaximierung, sondern um die Versorgung der Bevölkerung mit einem Lebensmittel und mit Arbeitsplätzen», sagt sie. Insgesamt 70 Millionen Liter dürfe das Unternehmen der Quelle pro Jahr entziehen und weiterverarbeiten. Dabei liegt die momentane Nutzung deutlich darunter. «Könnten wir mehrere Marken pro Quelle herstellen, könnten wir einen Beitrag für die Umwelt leisten», ist Damaris Buchenhorner überzeugt.

Tatsächlich haben die Importe in den letzten Jahren massiv zugenommen. 2018 standen der Schweizer Produktion von 562,7 Millionen Litern 418 Millionen Liter Importe gegenüber. 2010 lag das Verhältnis noch bei 584,1 Millionen Litern zu 316,1 Millionen Litern.

Umkämpfter Markt

In diesem Frühjahr hatte Grossverteiler Coop für Kritik gesorgt, als er das norwegische Mineralwasser der Marke Voss zum Flaschenpreis von sechs Franken in die Regale stellte. Auf der anderen Seite können Schweizer Produzenten nicht mithalten mit den tieferen Preisen von Erzeugnissen aus Italien, Frankreich oder Deutschland. Tiefpreisige Importe würden geradezu den Markt überschwemmen, heisst es beim ­Verband der Schweizerischen Mineralquellen und Softdrinkproduzenten. Bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von 113 Litern im letzten Jahr werden also durchschnittlich 48 Liter importiert. Lange Transportwege für die flüssige Ware sind alles andere als umweltverträglich.

«Das Geschäft stagniert», sagt Buchenhorner. Der Markt sei stark umkämpft. Ausländische Produzenten seien sehr gut aufgestellt. Die Grossen im Quellwassergeschäft würden immer grösser, die kleinen kämpften zunehmend mit grossen Fischen im Teich. Zudem favorisierten Grossverteiler wie Coop und ­Migros den Verkauf aus eigenen Quellen, was die Absatzmöglichkeiten stark einschränke. Die ­Gefahr, dass schweizerische Quellen nicht mehr bewirtschaftet werden, steigt gemäss Buchenhorner. «Aber was macht es für einen Sinn, auf eigenes Mineralwasser zu verzichten, um ausländisches ins Land zu schicken. Letztlich liege es auch im Interesse des Landes, dass die Bewirtschaftung der Quellen weitergehe. «In einer Notlage sind wir verpflichtet, die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen – während 24 Stunden am Tag bei Volllast. Zu einem Preis X.»