Die Leute brauchen weiterhin Nahrungsmittel

Wer in diesen Zeiten, in denen praktisch nichts mehr normal ist, nach einer Spur Normalität sucht, findet sie am ehesten in der Landwirtschaft. Die meisten Prozesse laufen in diesem Wirtschaftsbereich in den von der Natur weitgehend vorgegebenen Bahnen ab. Wer Viehwirtschaft betreibt, muss wie bis anhin die Tiere betreuen und die Kühe melken. Die Milch wird abgeholt wie vor der Pandemie. Eine Maul- und Klauenseuche wie Mitte der 60er-Jahre hätte für die Bauern weit einschneidendere Konsequenzen.