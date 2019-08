Die illegale Schweizer Fahne hängt wieder

Jahrelang hing eine Schweizer Fahne an der weissen Fluh in Liestal. Dafür gab es jedoch keine Bewilligung. Die Behörden liessen sie deshalb vor einer Woche abhängen, versprachen aber nach dem Aufschrei in den Sozialen Medien, sie wieder anzubringen. Bedingung dafür sei allerdings eine rechtsgültige Bewilligung.