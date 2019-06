Die grüne Erfolgsgeschichte der SP

Der Landrat hat die Petition «Keine vierspurige Schnellstrasse – für den Schutz des Hardwaldes!» zwar beerdigt. Eine Erfolgsgeschichte ist sie aber dennoch: Der SP ist der Schutz des Hardwalds zwischen Muttenz und Birsfelden zu verdanken – zumindest hat es die Bevölkerung so ver­standen. Eine grüne Erfolgs­geschichte tut der SP gut, denn auf dem umweltpolitischen Terrain haben die Sozialdemokraten zuletzt massiv an Boden verloren – an die Grünen und an die Grünliberalen. Bei den Baselbieter Wahlen im Frühjahr hat es die SP immerhin geschafft, neben den Grünen als Co-Wahlsiegerin abzuschliessen. Auch dank dem Engagement für den Hardwald.