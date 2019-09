Die Gratwanderung der Kandidaten zwei und drei

Nussbaumer ist in dieser Frage moderater: «Ich bin nicht bei den Extremen zu Hause.» Er findet: «Klimapolitik ist Energiepolitik. Wie schaffen wir es, dass mehr Investitionen in energiesparende Häuser und nachhaltige Mobilität getätigt werden?» Er glaubt, die Schweiz sei in der Lage, «den Lebensunterhalt, wie wir ihn haben, effizienter und nachhaltiger zu bewältigen».

Auf einen anderen Standpunkt stellt sich Daniela Schneeberger. Sie setzt auf Eigenverantwortung und Innovation. Sie bezeichnet die Klimaforderungen als «teilweise ein wenig hysterisch» und kritisiert Verbote: «Ich will nicht, dass wir in 20 Jahren nur noch als Vegetarier oder Veganer leben dürfen.» Nussbaumer und Graf widersprechen: Freiwilligkeit sei zwar super, aber das reiche nicht. Augstburger wiederum will die Klimaziele gar «überbieten, um als Vorbild vorauszugehen».

Hart bleiben oder nicht?

Differenzen zwischen Graf und Nussbaumer zeigen sich auch beim Rahmenabkommen. Genauer: beim umstrittenen Lohnschutz. Graf pocht darauf, dass der heutige Schutz erhalten bleibt: «Wir müssen hart bleiben und weiterverhandeln.» Nussbaumer betont, dass es hier gegenüber der EU ein Entgegenkommen brauche. «Wenn wir hart bleiben, kommen wir nie zu einem Resultat.»

Das Publikum interessiert sich auch dafür, wie die Kandidierenden zum Verkehr auf der Strasse stehen. Nussbaumer ist hierfür offener als Graf. «Die Infrastruktur in den Bereichen ÖV, Strasse, aber auch Hafen und Flughafen muss in unserer Region hochattraktiv und leistungsfähig bleiben.» Graf fokussiert stärker auf den ÖV und will Strassenprojekte wie den Rheintunnel «in Absprache mit der Kantonsregierung priorisieren».

Daniela Schneebergers Sympathie gegenüber Strassen­projekten ist bekannt. Und Elisabeth Augstburger? Die EVP­lerin will sich einerseits für den Muggenbergtunnel, ein Strassenprojekt, andererseits für den Beibehalt der Schnellzugverbindungen in Liestal einsetzen.