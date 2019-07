Die Gesundheitspolizistin im Dienste des Waldes

Auf einem Waldweg, tief im Gehölz südlich von Gelterkinden. Weit weg vom menschengemachten Lärm. Vogelgezwitscher ist zu hören, und gelegentlich rauschen die Blätter in den Baumkronen, wenn der Wind weht. Regierungsrat Thomas Weber bückt sich und zeigt auf einen kleinen dunklen Fleck am Boden, der sich langsam, aber ruckartig bewegt. «Hier ist sie ja, die Hauptdarstellerin.» Man muss schon genau hinschauen, um dieWaldameise zu erkennen. Um dieses kleine Tierchen dreht es sich an diesem Dienstag.