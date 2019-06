«Die Gesellschaft ist nicht kränker»

Herr Ulmann, nach 23 Jahren in der Psychiatrie Baselland gehen Sie in Pension. 23 Jahre ist nicht ganz richtig, denn vor 23 Jahren hiess sie noch nicht Psychiatrie Baselland. Haben sich Ihre Aufgaben im Verlaufe dieser Zeit vollkommen verändert?

Hans-Peter Ulmann: Nein, nicht vollkommen. Vor 23 Jahren war es ein Staatsbetrieb, eine Dienststelle. Ich habe sogar zwei Funktionen erhalten: Verwalter der Kantonalen Psychiatrischen Dienste und Verwalter des Kantonalen Altersheims. Der damalige Sanitätsdirektor Eduard Belser war mein direkter Vorgesetzter. Und daneben gab es damals auch noch eine Spitalaufsichtskommission. Was man sagen kann: Der ganze Betrieb wurde grösser, komplexer und dynamischer. Die Aufgaben entsprechend auch.