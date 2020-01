Die Genossin mit dem freisinnigen Hintergrund

Vor Jahresfrist wars die inzwischen in den Ständerat ­gewählte Marina Carobbio. Gestern ­lockte Nationalrätin Jacqueline Badran die Anhängerschaft der Baselbieter SP an den traditionellen Dreikönigsapéro der Partei. Die Aula des Schulhauses Donnerbaum in Muttenz war jedenfalls voll. Und knapp anderthalb Stunden lang lauschten die Genossinnen und Genossen den Ausführungen der Zürcherin, die von der Juso-Präsidentin Ronja Jansen befragt wurde.