Die Defizite der Sekundarschule Oberwil

Vor einer Aufarbeitung dieses Eklats während einer Klassenfahrt ins Tessin im Juni hat sich die Schule bis heute geziert. Nie konnten sich die betroffenen Schüler äussern. Und Eltern, die sich über das Kommunikationsverhalten der Schulleitung und die fehlende Aufklärung entsetzt an die Medien wandten, wurden von der Schulleitung kritisiert: Sie hätten nie das Gespräch gesucht. Zusammenfassend suggeriert die Schule, alles im Griff zu haben; die Leitung lässt sich nichts vorzuwerfen.

Noch vor den Sommerferien hat die Schulleitung ein Schreiben von Urs Blindenbacher erreicht. Der Gymnasiallehrer, Praxislehrer und Theaterpädagoge ist in der Region weitum bekannt für seine Jazz-off-Beat-Veranstaltungen und hatte eine unbescholtene Tochter in einer der beiden Klassen. In bemerkenswerter Weise legt er den Finger auf die wunden Punkte der Sekundarschule Oberwil.

Wie Kriminelle verhört

Zur Erinnerung: Nachdem Alkohol und Waffen zweier Oberwiler Abschlussklassen in den Lagerzimmern entdeckt worden waren, hat die Schulleitung die Tessiner Polizei einberufen. Ohne die Eltern zu orientieren, wurden angeblich 18 Jugend­liche wie Kriminelle verhört. Dann wurde das Lager abgebrochen; kollektiv ging es zurück. Die Lehrer orientierten die Eltern nicht selber. Danach dissten die Täter im Chat jene sexistisch und derb, die nicht mitgemacht hatten.

Die fehlende Aufarbeitung dieses Eklats ist für Blinden­bacher das eine – die Tatsache, dass das nachgereichte Elternschreiben eine sicherheits­politische Rechtfertigung der Schulleitung darstellte und der Vorfall in keiner Weise päda­gogisch oder schulpolitisch gewürdigt wurde, dann auch die Tatsache, dass das Mittel der Kollektivstrafe angewandt wurde, dass ferner zu keinem Zeitpunkt ein problemorientiertes Gespräch mit den ­Klassen gesucht wurde. «Verdrängung», kommentiert Blindenbacher, «und ein fehlendes Krisenmanagement». Im Ernstfall werde der Lehrer von der Schulleitung alleingelassen. Aber Blindenbacher hat noch tiefer greifende Probleme geortet. Diese zeigten sich bereits bei Schulantritt an der Sek Oberwil in Ansätzen.

Aufgefallen sind ihm die fehlende Zusammenarbeit unter den Lehrern und die fehlende Absprache mit den anschliessenden Schulen. «In Deutsch las man ‹Das Parfum› von Patrick Süsskind und legte den Sekschülern eine Prüfung auf Maturniveau vor. Stufengerecht stelle ich mir anders vor», sagt der Gymlehrer. Die mangelnde Zusammenarbeit unter den Lehrern wird von Pädagogen bestätigt, mit denen die BaZ sprechen konnte. Im Hüslimatt arbeite jeder für sich im Klassenzimmer. Eine Schulleitung, die die Zusammenarbeit und ein gutes Klima fördere, sei inexistent. Eine Qualitätskontrolle sei nicht sichtbar. Und im Hintergrund wurstle ein Schulrat, der eine hohe Fluktuation aufweise und sich nicht getraue, die Probleme der Schulleitung aktiv anzusprechen.