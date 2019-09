Die Ausfahrt ist jetzt monatelang gesperrt

Das Projekt Schänzlitunnel ist am Montag in eine neue Bauphase eingetreten: Nun wird die Zufahrt von Birsfelden neu gestaltet. Gebaut wird eine neue Autobahnbrücke, die über jene Spur führt, die von der A2 in Richtung Ausfahrt St. Jakob führt. Wegen der Bauarbeiten ist dieses Teilstück seit 5 Uhr am frühen Morgen gesperrt. Erst am 10. April 2020 kann diese Ausfahrt St. Jakob dann wieder direkt befahren werden.