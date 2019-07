Die Afrikanische Schweinepest lässt sich kaum mehr fernhalten

Seit Monaten ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) auf dem Vormarsch. In den baltischen Staaten, in Polen, Bulgarien und Russland und aus nicht restlos geklärten Gründen auch in Belgien traten in den letzten Monaten regelmässig ASP-Fälle bei Wild- und Hausschweinen auf. Mit der Konsequenz, dass jeweils Tausende Tiere gekeult werden.