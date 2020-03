Der Kanton Baselland lanciert ein umfangreiches Hilfspaket fürs Gewerbe

Dieses Hilfspaket hat der ­Regierungsrat an einer ausserordentlichen Sitzung am Donnerstag zusammengestellt, wie er am Abend mitgeteilt hat. Beschliessen wird er es im Rahmen der Notstandsverordnung, die in der Verfassung vorgesehen ist.

Landrat tagt in Basel

Dem Parlament will die Regierung den Beschluss an einer eigens einzuberufenden Landratssitzung unterbreiten. Die Sitzung des Baselbieter Kantonsparlaments wird am 2. April im Nachbarkanton Basel-Stadt stattfinden. Das hat die Geschäftsleitung des Landrats entschieden. Als Durchführungsort vorgesehen ist dafür das grosse Auditorium Montreal der Messe Schweiz, deren Miteigentümer der Kanton Baselland ist, wie die Geschäftsleitung in ihrer Medienmitteilung ausdrücklich festhält.

«Es geht darum, den von der Krise betroffenen KMU im Kanton rasch, zielgerichtet und unbürokratisch finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen», lässt sich Finanzdirektor Anton Lauber in der Medienmitteilung zitieren. Es müsse verhindert werden, dass es zu einer unkontrollierten Ausweitung der Krise auf die Baselbieter Wirtschaft komme. Die aktuelle Situation habe einschneidende Konsequenzen.

Ausgearbeitet hat die Regierung das Hilfspaket in Zusammenarbeit mit der BLKB. CEO John Häfelfinger will den Kunden der Kantonalbank in der Krise beistehen: «So verstehen wir unseren Leistungsauftrag.» KMU und Privatpersonen soll mit einer «raschen und unkomplizierten Liquiditätsüberbrückung» geholfen werden.

Für die rückzahlbaren Kredite steht gemäss den Plänen ein Beitrag von 100 Millionen Franken bereit, der nicht verzinst werden muss. Abwickeln wird die Gesuche die Kantonalbank mithilfe einer Bürgschaft des Kantons. In Anspruch nehmen können das Angebot aber auch KMU, deren Hausbank heute nicht die BLKB ist.