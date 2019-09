Der eloquente Gast aus dem Norden

Gregor Gysi prägte als einer der markantesten deutschen Politiker der jüngeren Zeit vor allem die Jahre nach der Wende. Er war ab Ende 1989 Vorsitzender der DDR-Einheitspartei SED, der er seit 1967 angehörte, und anschliessend bis 1993 Vorsitzender der Nachfolgepartei PDS. Ab 2005 stand er für zehn Jahre an der Spitze der Fraktion der Linken, in der die PDS inzwischen aufgegangen war.

Gysi schilderte im Gespräch mit dem deutschen Journalisten Hans-Dieter Schütt, wie er 1988, anlässlich einer Reise nach Paris, zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder im Westen weilte – und dort staunend in einem Käseladen mit 300 Sorten stand. «Bei uns in der DDR gab es nur vier.» Dass er in den Pariser Restaurants frei wählen konnte, wo er sich hinsetzte – und nicht etwa platziert wurde –, war für ihn Ausdruck von Freiheit.

Pleite nach Museumsbesuch

«Etwas aber hat mich entsetzt: Dass ich nach der Metrofahrt und dem Eintritt in den Louvre, umMona Lisa zu betrachten, pleite war!» Wenn er in der DDR mit dem öffentlichen Verkehr zu den alten Meistern gefahren sei, so Gysi, hätten ihn Fahrkarte und Eintritt fast nichts gekostet. Bis heute treibe ihn um, wie man es schaffe, allen Kindern und ­Jugendlichen den gleichen ­Zugang zu Bildung, Kunst und ­Kultur zu gewähren. «Davon sind wir heute Milliarden Kilometer entfernt», rief Gysi in den Saal. Vom vorwiegend sozialdemo­kratischen Publikum gab es Applaus.

Gregor Gysi hat sich als Kritiker der deutschen Wiedervereinigung einen Namen gemacht. Es seien bei dieser Fehler gemacht worden, die sich bis heute auswirkten, bilanzierte er. «Man wollte, dass ganz Deutschland zu einem Teil Westeuropas wird.» Stattdessen wäre es sinnvoll ­gewesen, dass das Land eine Vermittlerrolle in der Welt angestrebt hätte. Die Bundesrepublik sei aber nicht bereit gewesen, auch nur an einem einzigen ihrer Symbole etwas zu ändern – sei es an Name, Flagge oder Nationalhymne –, trotz 17 Millionen neuer Bürger. «Die Bundesrepublik hat so sehr über die DDR gesiegt, dass sie nicht gewillt war, Dinge zu übernehmen, die im Osten besser organisiert waren», so Gysi. Er erwähnte etwa die Gleichstellung der Geschlechter in Ostdeutschland, die ärztliche Versorgungsstruktur und die Chancen in der Berufsbildung.

Grosse Fehler bei der Wiedervereinigung seien in Sachen Wirtschaft gemacht worden. Man hätte die Zahl der Konkurse und das Ausmass der Arbeitslosigkeit im Osten geringer halten können, zeigte sich Gysi überzeugt. «Wir haben vergeblich den Vorschlag gemacht, dass 1990 alle Unternehmen im Osten hundert Prozent der Lohnkosten als Subventionen vom Staat erhalten und diese Kostenübernahme jährlich um zehn Prozentpunkte sinkt.» Mit dieser Übernahme hätten die Unternehmen Zeit gehabt, ihre Produktion umzustellen und die Qualität zu verbessern. Westdeutsche Investoren hätten zudem nicht das Interesse gehabt, konkurrierende Werke im Osten zu schliessen, sondern hätten dank den Subventionen vielmehr überlegt, wie die Unternehmen zu retten und umzubauen seien.