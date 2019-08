Den Waldschäden auf der Spur

Nein, es sehe nicht gut aus, sagt Sabine Braun, Leiterin des Instituts für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP) in Witterswil. «Niemand hat so starke Trockenschäden im Wald erwartet.» Als Folge des Hitzesommers 2018 seien deutlich mehr Buchen ­abgestorben, als man erwartet habe, so Braun.