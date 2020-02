Den Lebensabend an der Sonne verbringen

Aufenthalt ab 1450 Franken

Der Aufenthalt im «Paradise Home» soll zwischen 1450 Franken und 3800 Franken kosten, je nachdem, ob man ein Zimmer oder ein kleines Appartement bewohnen will. Die Verpflegung ist im Preis inbegriffen. Dazu kommen allenfalls die Kosten für die Pflege. Wer welchen Pflegebedarf hat, werde individuell abgeklärt, sagt Welz. «Auf den Philippinen kann man für relativ wenig Geld eine Pflegerin engagieren, die einen rund um die Uhr betreut.»

Derzeit hat Welz allerdings einige Sorgen mit seinem Projekt. Er muss Geld auftreiben für den Innenausbau der Residenz. Und dabei harzt es. Eine Million Franken an eigenem Geld hat er schon verbaut. Etwa gleich viel braucht Welz, um das Gebäude fertigzustellen. Bis jetzt ist es ihm nicht gelungen, einen Kredit von einer Bank zu erhalten.

Notfalls will Welz selber nochmals in die Tasche greifen. Er besitzt in der Schweiz fünf Liegenschaften und könnte mit einem Verkauf die nötigen Mittel flüssigmachen. In diesem Fall wäre allerdings die geplante Eröffnung im Oktober dieses Jahres gefährdet. «Wahrscheinlich können wir dann erst ein oder zwei Jahre später starten.»

Personal vorhanden

Am notwendigen Personal fehlt es dagegen nicht. Auf den Philippinen gehören mittlerweile ein Dutzend Personen zum Team, darunter ein Architekt und ein Generalmanager. In der Schweiz hat er Unterstützung von seiner Tochter, die Fachfrau für Gesundheit und Ergotherapeutin ist. Sie soll sich vor allem um pflegerische Fragen kümmern.

Derzeit reist der verwitwete Jean-Jacques Welz alle paar Monate auf die Philippinen, um den Fortschritt seines Projekts zu verfolgen. Er handle aus idealistischen Gründen, sagt er. «Mir geht es nicht darum, mit dem Projekt möglichst viel Geld zu scheffeln, sondern darum, älteren Menschen eine Freude zu bereiten.»

Die Befürchtung, dass sich die Bewohner des «Paradise Home» entwurzelt fühlen könnten, hat Welz nicht. Das angenehme Klima, die schöne Umgebung und die gute Gemeinschaft würden dem entgegenstehen.