Besass, denn vor einem Jahr wurde das Witwald an das Wohn- und Werkheim Dietisberg verkauft. Zusammen avancieren die beiden Höfe zu einem der fünf grössten Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Baselland. An der Generalversammlung des Vereins Dietisberg von morgen Freitagabend werden die Mitglieder einen gewichtigen Entscheid zu treffen haben: die Auslagerung des Landwirtschaftsbetriebes an eine eigenständige GmbH.

Umstrittener Wechsel

Die Landwirtschaft sei seit Jahren defizitär, berichtet Vereinspräsident Bruno Imsand. Mit den neu knapp hundert Hektaren Nutzfläche und 46 Hektaren Wald kann und will der Dietisberg nicht mehr auf Direktzahlungen verzichten. Rund 200'000 Franken werden für die Grösse dieses Betriebes fällig. Damit vollzieht der Dietisberg einen nicht unumstrittenen Paradigmenwechsel.

Denn der vormalige Verwalter, Andreas Thomet, verzichtete aus Prinzip auf die Finanzhilfen des Bundes. Zu starr waren ihm die damit verbundenen Auflagen. «Das wird zu reden geben», erwartet Imsand. Die Argumente pro Direktzahlungen lägen allerdings auf der Hand. In der Zwischenzeit habe sich im Sozial­wesen einiges geändert. Statt mit einer Pauschale entschädigt die IV heute nur noch den indivi­duellen Betreuungsbedarf der Bewohner. Die Direktzahlungen dienten in erster Linie der Finanzierung der Löhne der drei angestellten Landwirte und der ­Bewohner. Finanzhilfen gewährt der Bund aber nur selbststän­digen Landwirten oder juristischen Personen. Der Vorstand beantragt der Generalversammlung deshalb, eine eigenständige «Dietisberg Landwirtschaft GmbH» zu gründen.

Landwirtschaftliche Ausbildung

Adrian Thomet, Mitglied der ­Geschäftsleitung der Dietisberg Werken AG, wird sich mit 75 Prozent an der neuen GmbH beteiligen und den Betrieb in Zukunft selbstständig führen. Die kantonalen Behörden scheinen dem Ansinnen keine Steine in den Weg zu legen. Die Auslagerung der Landwirtschaft sei rechtlich korrekt aufgegleist, bestätigt Pascal Simon, Leiter Direktzahlungen Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung in Sissach. «Die Vorprüfung läuft.»

Die genaue Berechnung der Direktzahlungen sei allerdings erst möglich, wenn alle Bedingungen erfüllt seien. Konkret: ­Adrian Thomet muss seine landwirtschaftliche Ausbildung abschliessen. Die neue GmbH wird als Pächter fungieren und das ­gesamte Inventar von der Dietisberg Wohnen und Werken AG übernehmen. Dazu gehört nebst Fahrzeugen, Maschinen und Vorräten auch das Vieh.