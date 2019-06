Das Laufental im Abseits

Der Laufentaler Landrat Rolf Richterich (FDP) hat sich an der Landratssitzung am Donnerstag richtig in Rage geredet. Seit Jahren würden Verbesserungen für die Verbindungen Basel–Delémont auf Schiene und Strasse versprochen, doch realisiert sei bis heute nichts. Der Halbstundentakt der Bahn war schon Teil des Konzepts Bahn 2000, doch mit dem Bau der Doppelspur wurde noch immer nicht begonnen. Und auf der Strasse herrscht seit der Eröffnung des Eggflue-Tunnels im Jahre 1999 Stillstand.