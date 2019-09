Das «Klima-Wahljahr» soll den Grünen Erfolg bescheren

«Ich will für die Menschen, für die Umwelt und für das Baselbiet ins Stöckli», sagt Ständerats­kandidatin Maya Graf. Für die Grünen sei klar, dass der Klimanotstand ein höheres Tempo bei der Behandlung der Geschäfte im Bundeshaus verlange, sagt Nationalratskandidatin Florence Brenzikofer. Die Baselbieter Grünen haben am Dienstag in Liestal vor den Medien ihre Wahlkampagne vorgestellt.