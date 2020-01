Zur Demokratie gehört Streit. In Muttenz nimmt dieser immer wieder äusserst fragwürdige Ausmasse an, etwa dann, wenn nach einem Hochwasser der Gemeinderat Joachim Hausammann (Grüne) sachliche Kritik mit einer vorbereiteten rufschädigenden Attacke gegen den Kritiker entgegnet. Doch was Ende 2015 passierte, war die Eskalation eines Konflikts, der die Gemeinde erschütterte und erst jetzt, vier Jahre später, definitiv beendet ist.