«Milles feuilles» vor dem Aus

Die Initiative verlangt, dass an den Sekundarschulen die Klassen auch mit HarmoS in allen Promotionsfächern niveaugetrennt unterrichtet werden. Der Gegenvorschlag in Form von Änderungen des Bildungsgesetzes hält am Prinzip des niveaugetrennten Unterrichts fest, sieht aber bei Wahlpflichtfachkursen weiterhin Ausnahmen vor. Derweil zeichnet sich ein Ja mit 79.51% ab.

Die überwiesene unformulierte Passepartout-Initiative hatte ein Verbot bestimmter Lehrmittel, darunter das «Mille feuilles» verlangt. Der Landrat setzte hingegen auf den Regierungsvorschlag einer begrenzten Lehrmittelfreiheit. Lehrpersonen können damit aus einer kantonalen Liste Lehrmittel für den Unterricht aussuchen; die Liste beschliesst der Bildungsrat. Nach 30 ausgezählten Gemeinden zeichnet sich ein deutliches Nein mit 81.04% ab.