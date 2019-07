55 Millionen Flaschen

Speziell an Pepita-Cola ist, dass das Mineralwasser für die Cola aus einer der tiefsten Quellen Europas stammt. Diese befindet sich 417 Meter unter der Erde und liefert Wasser, das während zwanzig Jahren von der Natur vollständig gereinigt wurde, wie Buchenhorner sagt. Einzigartig sei, dass es kein Nitrat enthalte, aber viele Mineralien. Wegen seines ­Magnesium- und Calciumgehalts ist sein Geschmack etwas härter als bei anderen Mineralwässern. «Unser Wasser hat eben Charakter. Es ist anders als andere», sagt Buchenhorner. In verschiedenen Vergleichstests von renommierten Unternehmen sei es als das gesündeste überhaupt ausgezeichnet worden. Es sorgt auch für eine bessere Verdauung und mindert gemäss Buchenhorner die Gefahr von Nieren- und Blasenleiden.

Eptinger war noch in den frühen Achtzigerjahren einer der führenden Hersteller von Mineralwasser und beschäftigte an seinen Standorten in Lostorf und Eptingen 160 Mitarbeiter. 2012 kam dann der grosse Schock. Grossverteiler Coop verlängerte seinen Liefervertrag nicht und erwarb eigene Quellen.

Investitionen in die Zukunft

Der Standort Lostorf verlor 40 Prozent seines Umsatzes, und 20 Stellen wurden gestrichen. Seitdem konnte ein Teil des weggebrochenen Umsatzes mit neuen Lieferverträgen – etwa von Lidl und anderen Detailhändlern – aufgefangen werden. Ganz zur alten Grösse hat Eptinger seitdem nicht zurückgefunden und versteht sich als Marke, die ihr Geschäft zur Hauptsache in der Deutschschweiz betreibt.

55 Millionen Flaschen ver­lassen jährlich den Betrieb. Um schwarze Zahlen zu schreiben, führen die Besitzer ein rigoroses Kostenmanagement. Trotzdem oder gerade deshalb wird kräftig in die Zukunft investiert. 2018 wurde für 5 Millionen Franken die Glasabfüllanlage komplett ersetzt.

Es handelte sich um die grösste Investition in den letzten vierzig Jahren. Die Chance wurde für die Lancierung einer neuen Gastrolinie genutzt. Entstanden sind zylinderförmige Flaschen. Auf der neu gestalteten Etikette sind moderne Kirschblüten in abstrakter Form zu sehen. Sie erinnern an die Kirschenregion Oberbaselbiet. Auch die Colaflaschen werden in der umweltfreundlicheren Glasform (3 dl) angeboten.