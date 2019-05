Büren, ein Tag nach der Attacke

«Ich schiesse dir eine Kugel in den Kopf.» Mit diesem Satz soll Amir E. bedroht worden sein, wie im «Blick» steht. In einem Video erzählt dieser weitere Details: «Er kam einfach auf mich zu. Die Waffe hat er ganz öffentlich gezeigt.» Laut der Schulleiterin des Oberstufenzentrums, Regula Meschberger, handelt es sich in dem Video tatsächlich um einen der bedrohten Jugendlichen.

Der Junge erzählt, wie er dem Angreifer, einem Ex-Schüler der Schule, die Waffe aus der Hand kickte. Ein Kollege habe diese dann schnell weggenommen. «Als seine Waffe weg war, hat er sofort ein Messer hervorgeholt, weil er das Gefühl hatte, dass er keine Chance hat. Da habe ich Abstand genommen.» Dann sei der Angreifer geflüchtet. Die Szene habe sich auf dem Pausenhof vor mehreren Mitschülerinnen und Mitschülern abgespielt.

Geld geschuldet

Der Angreifer komme aus Büren, erzählt Amir E. weiter. Bei dem Streit soll es um Geld gegangen sein: «Ich habe ihm Geld geschuldet. Das habe ich ihm aber schon lange wieder zurückgegeben. Wenn ich gewusst hätte, dass er eine solche Aktion durchzieht, hätte ich niemals Geld bei ihm ausgeliehen.»

Diese «Aktion» hatte am ­Mittwoch einen mehrstündigen Grosseinsatz der Kantonspolizei Solothurn und der Baselbieter Polizei ausgelöst. Lehrer und Schüler mussten, während die Polizei das Schulhaus durchsuchte, in der Turnhalle ausharren. Um 15 Uhr, also rund zweieinhalb Stunden nach der Tat, konnte der Jugendliche angehalten und für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten mitgenommen werden. Eine Strafuntersuchung wurde eingeleitet.

Normaler Schulbetrieb

Das mutmassliche Opfer ist am Donnerstag wieder in der Schule erschienen: «Er wird auch nicht bewacht. Die Polizei hat den anderen Jugendlichen ja festgenommen. Niemand geht hier davon aus, dass wir Angst haben müssten», sagt Mesch­berger. Auch sonst sei wieder der normale Schulbetrieb auf­genommen worden. «Nach der 10-Uhr-Pause habe ich aber alle Schüler in der Mensa zusammengenommen und ihnen nochmals erzählt, was geschehen ist. Und ich habe sie gebeten, keine Gerüchte in die Welt zu setzen.» Die Eltern haben einen Info-Brief erhalten.