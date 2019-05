Bloss nicht in den Tischrand fahren

Kurz vor 11 Uhr samstags flattern auf dem ICT Campus in Muttenz die Nerven. In wenigen Minuten findet die erste Runde der Nordwestschweizer Roboterolympiade statt. Drei Stunden hatten die Kinder und Jugendlichen zuvor Zeit, ihre Legoroboter zusammenzubauen. Was sie aus den winzigen Einzelteilchen geschaffen haben, ist beeindruckend. Der Roboter von Enea (9), Florian (9) und Luca (10) hat sogar einen eingebauten Laderaum für die Legomännchen, die es zu transportieren gilt.