Birsfelder Gemeinderat will mehr günstigen Wohnraum

Der Gemeinderat von Birsfelden plant Ausserordentliches: Er will ein Reglement einführen, das beim Wohnungsbau im Rahmen von Quartierplänen Quoten vorgibt. Einerseits soll bei gemeindeeigenen Parzellen mindestens die Hälfte aller Wohnungen durch «gemeinnützige Bauträgerschaften», also Wohnbaugenossenschaften, erstellt werden. Andererseits sollen bei privaten Parzellen mindestens 20 Prozent der Wohnungen eine Anfangsmiete beziehungsweise einen Kaufpreis haben, die/der unter dem entsprechenden Mittelwert von Neuwohnungen in Birs­felden liegt. Einen derart radi­kalen Eingriff in den Wohnungsmarkt gibt es im Kanton ­Baselland und wahrscheinlich auch schweizweit bisher nicht. Am Montagabend entscheidet die Gemeindeversammlung über das Reglement zur «Förderung eines vielfältigen Wohnungs­angebots bei Sondernutzungsplänen».