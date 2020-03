Baselland ruft den Notstand aus

Corona-Spital Bruderholz

Die wesentliche Rolle komme in dieser Krisensituation den Spitälern zu, sagt Gesundheitsdirektor Thomas Weber. Der Standort Bruderholz des Kantonsspitals Baselland (KSBL) wird neu zum Referenzspital: Coronafälle werden ausschliesslich dort behandelt. Ab Mitte nächster Woche werden zur Entlastung von Arztpraxen und Notfallstationen zwei Abklärungszentren für Corona-Tests eingerichtet, eines in der Kuspo in Münchenstein und eines in der Mehrzweckhalle in Lausen. Für alle Spitäler gilt ab sofort ein Aufnahmestopp für alle planbaren Eingriffe. Derzeit befinden sich 17 Corona-Patienten im Krankenhaus; das KSBL ist zu 80 Prozent ausgelastet.

Der Besuch in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und ähnlichen Institutionen, die Personen aus Risikogruppen betreuen, ist untersagt. Ausnahmen wie Besuche für Eltern von Kindern, Partner von Gebärenden oder nahe Angehörige von sterbenden Menschen seien möglich, sagt Weber. Der Entscheid liege aber jeweils bei der Institution.

Der Kanton will die betroffenen Baselbieter KMU unterstützen. Mit welchem Betrag, will Finanzdirektor Anton Lauber allerdings nicht verraten. Schon bald wird eine Arbeitsgruppe gebildet. Die wirtschaftliche Situation sei schlecht und werde sich noch weiter verschlechtern. Schon heute komme es zu Umsatzeinbussen von bis zu 80 Prozent. Die Gesuche für Kurzarbeit nähmen rasant zu.

Anton Lauber ist trotz allem zuversichtlich, dass der Kanton diese Herausforderung packen wird, und verweist auf den guten Abschluss 2019, die guten Steuerprognosen für das laufende Jahr und die in Aussicht stehenden Zuwendungen der Nationalbank.