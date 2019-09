Baselbieter Regierung legt neues eGovernment-Gesetz vor

Die Regierung hat dieses neue Gesetz nun in die Vernehmlassung geschickt, wie sie am Freitag mitteilte. Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 20. Dezember eingereicht werden.

Mit dem eGovernment-Gesetz will die Regierung sicherstellen, dass in Baselland digitale Prozesse mit den Behörden in einem rechtlich abgesicherten Rahmen erfolgen. Die heute bestehenden Regelungen reichen nicht aus, wie aus der Mitteilung hervorgeht.