Baselbiet verbietet Verkauf von E-Zigaretten an Jugendliche

Im Kanton Baselland wird der Verkauf von E-Zigaretten an unter 18-Jährige verboten. Der Landrat hat am Donnerstag in zweiter Lesung das Alkohol- und Tabakgesetz entsprechend angepasst.

Im Baselbiet werden künftig nikotinhaltige E-Zigaretten wie normale Raucherwaren behandelt. Derzeit sind E-Zigaretten mit Nikotin wegen einer Rechtslücke frei verkäuflich: Das Verwaltungsgericht hatte im April 2018 eine Verfügung des Bundesamtes für Lebensmittel und Veterinärwesen (BLV) aufgehoben.