Autofahrer rammt Ampel in Birsfelden

Ein 52-jähriger Autofahrer rammte in der Nacht auf Freitag eine Ampel in Birsfelden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr er auf der Hauptstrasse von Muttenz her, als er vor der Tramhaltestelle Bären aus noch unbekannten Gründen in die Lichtsignalanlage auf der Verkehrsinsel fuhr.