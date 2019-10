Auto kollidiert mit Kandelaber

Die Autofahrerin verlor in der Linkskurve zur Zufahrt auf die Autobahn A22 in Liestal Süd auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Wie die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei das Fahrzeug kurz nach 8.45 Uhr rechtsseitig in die Böschung gefahren und mit einem Kandelaber zusammengeprallt. Danach kam das Auto quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand.