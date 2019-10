Auto beschädigt und anschliessend Fahrerflucht begangen

In Birsfelden kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Unfall mit anschliessender Fahrerflucht. Gemäss der Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Landschaft wurde ein korrekt parkiertes Fahrzeug an der Hofstrasse dabei beschädigt. Wer auch immer den Schaden verursachte, entfernte sich, ohne sich darum zu kümmern.