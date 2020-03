Ausschankverbot: Das sind die rechtlichen Grundlagen

Ohne Zweifel war die Baselbieter Regierung befugt, am vergangenen Wochenende die fasnächtlichen Volksaufläufe mit weit mehr als 1000 Personen in Liestal und Sissach aufzulösen. Dies, nachdem der Bundesrat in der Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus festgehalten hat: «Es ist verboten, öffentliche oder private Veranstaltungen, bei der sich gleichzeitig mehr als 1000 Personen aufhalten, in der Schweiz durchzuführen.» Der Kanton steht in der Pflicht, das Bundesrecht durchzusetzen.