«Auf die anderen zu warten, ist derzeit nicht das richtige Rezept»

Herr Reber, im Minutentakt kommen Nachrichten rein. Neue Massnahmen dort und nun auch neue Massnahmen hier im Baselbiet.

Das zeigt, dass unsere Einschätzung der Lage richtig ist. Wir ­haben eine ausserordentliche Situation. Wir sehen, was in den letzten Tagen in unseren Nachbarländern passiert ist. Es ist richtig, dass wir den Ernst der Lage so schnell wie möglich aufnehmen und so früh wie möglich einschneidende Massnahmen ergreifen. Damit sie so wirksam sind wie möglich und wir diese Krise meistern können.