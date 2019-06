Auf der Autobahn nach Allschwil

Dass der 370 Millionen Franken teure Zubringer ein Strassenbauprojekt der Extraklasse ist, zeigte schon der Grossaufmarsch der Politiker, Funktionäre und Staatsangestellten an der gestrigen «ZUBA»-Medienkonferenz im Feuerwehrmagazin Allschwil. Nicht weniger als 17 Offizielle waren erschienen um zusammen mit den Baudirektoren der beiden Basel, Sabine Pegoraro und Hans-Peter Wessels das Projekt vorzustellen und die geplante Linienführung zu präsentieren. Mit dabei waren neben den Kantonsingenieuren der beiden Basel auch die Gemeindepräsidenten von Allschwil und Saint Louis sowie Vertreter der grenznahen französischen Behörden und des Départements Haut Rhin.

Mit dem Ausspruch, dass Basel nicht an der Grenze aufhöre, verwies Hans-Peter Wessels auf den grenzübergreifenden Charakter der neuen Strasse und deren wirtschaftliche Bedeutung für Basel und die Region. Entsprechend werde grenzüberschreitend geplant.

Liestal übernimmt Kosten

Sabine Pegoraro freute sich, an ihrer letzten Medienkonferenz als Baselbieter Regierungsrätin ein derart wichtiges Projekt präsentieren zu dürfen: «Das Bachgrabengebiet ist ein Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung und hat ein grosses Entwicklungspotential, das heute durch die eingeschränkte Erreichbarkeit gebremst ist. Das sieht jeder, der hier mit Auto oder ÖV durchfährt. Es ist dringend nötig, dass wir Abhilfe schaffen», begründete die abtretende Baudirektorin das grosse Baselbieter Engagement in Sachen «ZUBA». «Wir sind diejenigen, die das wollen», so Sabine Pegoraro. Darum übernehme der Kanton Baselland auch den Grossteil der Kosten, obwohl der Zubringer zu 90 Prozent auf Basler und auf Elsässer Boden gebaut wird.

Allerdings werde man sich um Bundesgelder bemühen und das Projekt beim Agglomerationsprogramm des Bundes eingeben. Dieser müsse dann 40 Prozent der Kosten von 370 Millionen Franken übernehmen. «Es gibt keinen Grund, dass er dies nicht tut». So der federführende Baselbieter Kantonsingenieur Drangu Sehu. Man erfülle alle Bedingungen des Agglomerationsprogramms.

Basel-Stadt wird nichts an «ZUBA» bezahlen, hat sich aber im Gegenzug zum Baselbieter Engagement dazu verpflichtet, eine neue Tramlinie zwischen dem Bachgraben und dem Bahnhof St. Johann zu erstellen. Ausserdem bemühe man sich auch um die Entwicklung des Veloverkehrs im betroffenen Gebiet, so Hans Peter Wessels. Dieses stehe vor einem eigentlichen Entwicklungsschub. So sollen dort in den nächsten Jahren 6000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, was zu mehr Verkehr führe. Eine bessere verkehrstechnische Erschliessung des Gewerbegebiets Bachgraben sei also unerlässlich.