Auf der Autobahn in stehenden BMW gefahren

Personen wurden bei diesem Unfall glücklicherweise keine verletzt: Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend auf der Autobahn A2 bei Muttenz in einen stehenden BMW gefahren, der wegen einer Panne stillstand.

Zum Unfall kam es kurz vor 20.30 Uhr nach dem Tunnel Schweizerhalle in Fahrtrichtung Basel. Die 25-Jährige sei auf der rechten Fahrspur unterwegs gewesen, schildert die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung den Unfallhergang. Nach dem Tunnel habe sie in der separaten Fahrspur der Ausfahrt Birsfelden ein stehendes Auto bemerkt sowie mehrere Personen, die sich daneben aufhielten. Nach einem Brems- und Ausweichmanöver kollidierte ihr Fahrzeug frontal mit dem Heck des BMW.