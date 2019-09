Konkret liess sich Elisabeth Augstburger im Artikel der BaZ mit dem Worten zitieren, dass eine Therapie von Homosexuellen helfen könne, «sofern die oder der Betroffene das auch will». Zwar betonte sie, dass sie einen Zwang keinesfalls gutheisse, liess jedoch ebenfalls durchblicken, dass sie Homosexualität nicht unbedingt für etwas hält, das angeboren ist. Sonst wären Therapieversuche ja sinnlos.

Damit löste die EVP-Politikerin eine wahre Hasstirade auf Facebook aus. Unter dem Beitrag sind Kommentare zu lesen wie «Auch Gläubigkeit ist heilbar, am besten durch Fegefeuer» oder «Vielleicht möchte sie eine Lesbe sein, dank guter Therapie!». Die Haltung von Elisabeth Augstburger sei «mittelalterlich» und als Ständeratskandidatin habe sie sich damit unwählbar gemacht, so der Tenor unter den Facebook-Kommentatoren.

Auf Twitter derweil brachte ein Unbekannter ein EVP-Plakat in Umlauf, auf dem Augstburger mit dem Slogan «Homosexualität ist therapierbar‹sofern die oder der Betroffene das auch will›». Die EVP Schweiz stellte unmittelbar klar, dass es sich bei diesem Plakat um eine Fälschung handle.

Ein Kulturschaffender aus Zürich machte sich daraufhin einen Spass daraus, das Plakat zu Diensten der EVP anzupassen. Dafür ersetzte er den Begriff «Homosexualität» durch «Homophobie», so dass der Slogan neu «Homophobie ist heilbar, sofern die oder der Betroffene das will» heisst.

Liebe @evppev@EVP_BL I fixed that for you. pic.twitter.com/HTGxcG4Foq

— Clemens M. Schuster (@hofrat) September 4, 2019