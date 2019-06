Arbeitsmarktkontrolle erfüllt Ziele 2018

Laut dem AMKB-Geschäftsbericht wurden 2018 diverse Verstösse gegen Vorschriften festgestellt: Bei den 452 Kontrollen zur Schwarzarbeit waren es 64 Verstösse, bei 506 Flam-Kontrollen im Baselbiet 76, bei 48 Schweizer Kontrollen 18 sowie bei 45 Submissionskontrollen 7 Verstösse. Die AMKB hat zudem 63 Flam-Kontrollen in Basel-Stadt durchgeführt und dabei 19 Verstösse registriert.

Mittelverwendung

Zwischen dem Brief und dem Geschäftsbericht gibt es eine statistische Differenz. Im Brief werden Kontrollzahlen des Kiga zitiert, der AMKB-Geschäftsbericht basiert indes auf aktualisierten Daten. Konkret wurden laut AMKB-Interims-Geschäftsführerin Cosima Thurneysen dazwischen neun Kontrollen aus der Statistik gestrichen, weil sie nicht alle Vorgaben erfüllten.

Der Brief listet auch Kontrollzahlen des kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga) auf: Zu Schwarzarbeit habe das Kiga 353 eigene Kontrollen durchgeführt, zu flankierenden Massnahmen deren 159. Die AMKB rechnet dabei vor, dass die eigene Kontrolltätigkeit effizienter und günstiger gewesen sei.

«firm review»

Die AMKB, die per Jahresbeginn 2017 ihre Tätigkeit aufgenommen hatte, zitiert ferner das Kiga mit der Aussage, im Rahmen eines so genannten «firm review» habe die Revisionsstelle der AMKB die korrekte Verwendung der Mittel geprüft. Ein Bericht dazu ging an die Regierung neben einer ordentlichen externen Revision.

Aus jenem Zusatzbericht zitiert die AMKB, Personal- und Betriebskosten seien korrekt verteilt und plausibel. Kontroll- und Lohnkosten seien überprüft worden «zu je einem Kontrollfall in der Schwarzarbeitsbekämpfung». In diesem einen überprüften der 452 Fälle seien die Kosten «vollständig und korrekt zugeordnet».

Transparenz

Nach früheren Indiskretionen verspricht die AMKB zudem, künftig «alle relevanten Informationen und Dokumente» auf der Website www.amkb.org zu publizieren. Dort ist auch der Jahresbericht aufgeschaltet.

Unter dem Strich hat die AMKB 2018 mit einem Verlust von knapp 700 Franken abgeschlossen. Eine Einbusse habe der Wegfall der Allgemeinverbindlichkeit dreier kantonaler GAV gebracht; eine dafür gebildete Rückstellung von 145'000 Franken sei eingesetzt worden.