An den Mehrkosten scheiden sich die Geister

Zwischen neuem Kraftwerk und alter Rheinbrücke gelegen, soll der Rheinsteg einen im Jahr 2010 rückgebauten Eisensteg ersetzen. 2016 rechneten die beiden Rheinfelden mit Gesamtkosten von 6,6 Millionen Franken, die je zur Hälfte übernommen werden. Das Schweizer Rheinfelden würde zweckgebundene Fördergelder von 2,2 Millionen Franken von Bund und Kanton erhalten. Badisch Rheinfelden würde vom Bundesland Baden-Württemberg und von der EU gar mit 2,3 Millionen Euro unterstützt.

Nicht mehr das Wünschbare vom Nötigen trennen

Der Haken: Die Rechnung geht nicht auf, denn inzwischen wird mit Gesamtkosten von 12,7 Millionen gerechnet. Deshalb der Zusatzkredit. «Und ich bin mir nicht sicher, dass damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist», sagt Papadopoulos. Für Béa ­Bieber wäre es vor allem eines: «Ein Paradigmenwechsel. Wir würden nicht mehr das Wünschbare vom Nötigen trennen. Ganz nach dem Motto: Wir haben das Geld, also geben wirs aus.»

Über das neue Preisschild zeigte sich auch die Stadtexekutive nicht glücklich. Stadtammann Franco Mazzi warnte an der Gemeindeversammlung aber vor weiteren Verzögerungen. Die 12,7 Millionen würden nur bis Ende Juli ihre Gültigkeit haben.

Mehr Durchlauf

Papadopoulos sieht im geplanten Rheinsteg «eine Verbindung zwischen nirgendwo und nirgendwo». Von einem deutschen Industriequartier in ein Schweizer Wohnquartier, wo sich die Anwohner keineswegs «über mehr Durchlauf freuen». Der Rheinsteg wäre der Arbeitsweg von rund 500 Leuten. Weil am deutschen Rheinbord kein Alkohol konsumiert werden dürfe, auf Schweizer Seite aber schon, werde zudem der Trinktourismus angekurbelt. «Eine Fähre auf Höhe des Parkhotels könnte eine interessante Alternative sein», sagt Papadopulos.

Aus zwei Gründen müsse der Entscheid an der Urne fallen, ist Béa Bieber überzeugt. Die Differenz zwischen den 222 Ja- und den 181 Nein-Stimmen zum Zusatzkredit an der Gemeindeversammlung sei zu gering. Der zweite Grund sei, dass viele ältere Leute nicht mehr abends an eine Gemeindeversammlung gehen mögen. Wenn sie aber zu Hause geheim abstimmen könnten, würden sie sich gerne beteiligen.