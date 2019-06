An Coca-Cola-Dose gescheitert: Prattlerin fliegt aus Wettbewerb

Über 700 Personen haben sich über die Fotoplattform Instagram für den Swiss Influencer Award beworben. Nur acht davon wurden von der Fachjury, bestehend aus Star-Influencerin Zoë Pastelle, Digital Manager bei Coca-Cola Stanislava Zajc und Fabian Plüss vom Marketingunternehmen Kingfluencers als Sieger der jeweiligen Kategorie auserkoren.

Der Swiss Influencer Award wird dieses Jahr erstmals verliehen. Gekürt wird der Instagram-Nutzer mit dem überzeugendsten Profil. Auf dem Fernsehsender Teleclub Zoom führt Moderatorin Annina Frey jede Woche durch die Challenges und gibt einen Einblick in die inszenierte Welt von Social Media.

In der letzten Sendung war die Aufgabe, zusammen mit zwei Schweizer Musikern, eine Dose Coca-Cola in einem kreativen Video zu vermarkten. Pfirter übergab einem Musiker eine Dose mit der Aufschrift «füühle». In der Nahaufnahme waren nur die Hände zu sehen. Zusammen mit Sergio Mistretta stand Pfirter am Ende auf dem Wackelpodest. Auch wenn Plüss das «hohe Niveau» der Beiträge betonte, überzeugte Pfirters Version nicht: «Melanie hat sich zwar etwas überlegt, es fehlt aber die Auflösung im Video», begründet Zajc das Urteil.

Pfirter selbst informiert ihre Follower auf Instagram mit einer sogenannten Story – einer Botschaft, die nur während 24 Stunden abrufbar ist. Sie bedankt sich darin auch für die Erfahrungen, die sie während den Aufnahmen zum Swiss Influencer Award sammeln durfte.

Die Make-up-Artistin, die sich privat mit Verschwörungstheorien befasst, glaubte schon vor dem Ausscheiden nicht an ihren Sieg. «Die Jury hat ihren Liebling, der steht schon seit allem Anfang fest», sagte sie Anfang Mai in einem Gespräch mit der Basler Zeitung. Als Zuschauer sehe man davon nichts, aber «wir Influencer untereinander merken das. Wir sind ja auch nicht blöd.» Wer diese Person ist, wollte sie jedoch nicht verraten.