Sechs Gemeinden starten mit Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal

Nach einem Jahr des Übens soll es ab dem 1. Januar 2020 ernst gelten. Dann nämlich nimmt die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (SRFWL), ein Feuerwehr-Zweckverband aus den sechs Gemeinden Arisdorf, Büren SO, Hersberg, Liestal, Lupsingen und Seltisberg, offiziell ihre Tätigkeit auf. Die Hauptwache der neuen Feuerwehr ist in Liestal; eine Nebenwache befindet sich in Büren. In den anderen Gemeinden gibt es kein Feuerwehrmaterial mehr.