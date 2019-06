Allschwil erhält einen Autobahnanschluss

Der Zubringer Allschwil soll per Tunnel von der Basler Nordtangente zur Hegenheimerstrasse führen und über französischem Boden offen weiter laufen. Auf die Linienführung für die neue Strasse, die am Mittwoch den Medien vorgestellt wurde, haben sich die Partner beidseits der Grenze geeinigt. Die Regierungen beider Basel haben sie per Beschluss verabschiedet. Der Zubringer Allschwil soll das boomende Allschwiler Wirtschaftsgebiet besser anbinden und angrenzende Basler Wohnquartiere sowie Elsässer Dörfer entlasten.