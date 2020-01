Allschwil auf Expansionskurs

Die Newcomerin

Newcomerin Silvia Stucki tritt ebenfalls für die SP für den Gemeinderat an. Als Pädagogin will sie Erfahrung aus dem Bildungswesen mitbringen. Sie kandidiert zusätzlich auch für den Einwohnerrat – genau wie AVP-Gemeinderat Roman Klauser. Dessen Doppelkandidatur lässt vermuten, dass er sich über den Erhalt seines bisherigen Sitzes im Gemeinderat nicht so gewiss ist.

Ambitiös zeigt sich der Kandidat der Liberal-Demokratischen Partei Allschwil (LDP), Roland Naef-Bammatter. Er steht dem Bau des Zuba skeptisch gegenüber und möchte auch mal was ganz Neues ausprobieren: etwa den Bau einer Hochbahn über den Bachgraben.

Im Einwohnerrat, in dem insgesamt drei der vierzig Sitze leer werden, sind die Augen auf die Grünen gerichtet. Diese rechnen auch für Allschwil mit der Welle, die bei den nationalen Wahlen die Schweiz überrollte. Insgesamt fünf bis sechs Sitze will die Partei im Einwohnerrat einnehmen. «Wir machen eine Politik, mit der sich die Bevölkerung verstanden und vertreten fühlt», sagt Ueli Keller, Grünen-Einwohnerrat. Man wolle sich etwa in Sachen Lebensraumgestaltung, Bildung und Betreuung, Verkehr und Lärmimmissionen – insbesondere was den Euro-Airport angeht – für die Anliegen der Allschwiler starkmachen.