Alles andere als Larifari

Das Larifari in Pratteln gibt einen ersten Eindruck vom aktuellen Fasnachtsjahrgang, eignet sich also als perfekter Gradmesser für die Befindlichkeiten der Szene und ihre Themen. Dass ein gewisser Trump, eine Teenagerin namens Greta und allgemein Grünes im Trend sein würden an der Fasnacht, Auflage 2020, dürfte daher wenig überraschen.