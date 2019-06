Ärzte schlagen Spitalneubau in Pratteln vor

Das Konzept der Ärzte sieht einen Spital-Neubau im Gebiet Salina Raurica in Pratteln vor, der die bisherigen KSBL-Standorte Liestal und Bruderholz ersetzt. Auch einen konkreten Standort haben sie bereits gefunden: Zwischen der S-Bahn-Haltestelle Salina Raurica und der Autobahnraststätte soll ein «Gesundheitscluster» entstehen mit einem Zentrumsspital, einem ambulantes Zentrum für teil- und kurzstationäre Aufenthalte sowie ein Bereich mit Alterswohnungen und Pflegeplätzen.

Laut des Berichts der BZ haben Losinger-Marazzi sogar bereits die Kosten berechnet: Rund 400 Millionen Franken würde das Akutspital kosten, 200 Millionen Franken das Ambulatorium. Würde man die 500 Millionen Franken für die geplanten Umbauarbeiten in Liestal und auf dem Bruderholz einsparen, sei die Finanzierung bereits gesichert, argumentieren die Ärzte. Zudem seien die Grundstücke in Liestal und auf dem Bruderholz nach einer Umzonung rund 300 Millionen Franken wert und könnten mit einem Verkauf weiteres Geld in die Kasse spülen, um den Spitalneubau zu finanzieren. Laut BZ sollen ausserdem bereits mögliche Investoren angefragt worden sein, die Interessen gezeigt hätten. Bis 2027 könnte der Spitalneubau in Pratteln bereit sein, glauben die Ärzte.